أعلنت المديرية العامة لقوى الداخلي، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في مناطق المتن، وبعبدا.على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هويته، ويدعى:
- م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)".
واوضحت انه "بتاريخ 2-9-2024 وفي محلة فرن الشباك، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي من توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا". وبتفتشيه والمركبة الآلية عثرت على كمية من مواد الكوكايين، الماريجوانا وحشيشة الكيف، ومبلغ مالي، وتم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن الداخلي: توقيف مروّج مخدرات في بعبدا والمتن وضبط كمية من المخدرات بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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