"القسام" نشرت مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي ألموج ساروسي الذي قتل ضمن الأسرى الستة في رفح

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي ألموج ساروسي الذي قتل ضمن الأسرى الستة في رفح قبل أيام.

ولفت ساروسي، في كلمة قبل مقتله، الى أنني "أنا والمخطوفون الآخرون كنا المقصودين بالاستهدافات، وأقول للحكومة والجيش وأجهزة الأمن إنكم فشلتم وأهملتمونا في 7 أكتوبر".

كذلك أشار الى أنني "أقول للحكومة والجيش إنكم واصلتم الفشل في عمليات تحرير كاذبة، كادت تقتلني".