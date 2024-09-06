يوروستات: خفض نسبة النمو المسجلة في منطقة اليورو للربع الثاني من العام

أعلنت وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات أنها خفضت بشكل طفيف نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بتقديرات سابقة.
وسجلت دول منطقة اليورو العشرون نموا بنسبة 0,2 بالمئة بدلا من 0,3 بالمئة كما توقعت يوروستات سابقا.
كذلك عدلت وكالة الإحصاءات نسبة نمو كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالنسبة نفسها، أي 0,2 بالمئة بدل 0,3 بالمئة سابقا.
ويتماشى هذا التعديل مع توقعات محللي "بلومبرغ" و"فاكتسيت" الذين قدروا النمو في منطقة اليورو بنسبة 0,2 بالمئة في تموز/يوليو قبل أن تنشر "يوروستات" تقديرها الأول.
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