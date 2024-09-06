افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن إسرائيليين غاضبين طردوا وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير من شاطئ في تل أبيب. وكشفت القناة أن "الشرطة الاسرائيلية اعتقلت امرأة حاولت طرد بن غفير من شاطئ في تل أبيب".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيليون غاضبون طردوا وزير الأمن القومي بن غفير من شاطئ في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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