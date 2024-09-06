تشريد آلاف الأسر في الكاميرون بسبب الفيضانات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفادت السلطات الكاميرونية بأن الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة أقصى الشمال الكاميرونية في شهري يوليو وأغسطس، تسببت في تشريد آلاف الأسر، فيما غمرت المياه المنازل؛ ما اضطر بعض الأسر إلى الإقامة بالمدارس.

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فقد دمرت الفيضانات 8600 منزل، وأغرقت آلاف الهكتارات من المحاصيل وتسببت في خسارة آلاف الماشية.

ويخشى العاملون في المجال الإنساني، الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى هذه الخليج 365 النائية في كثير من الأحيان، من تزايد خطر انتشار الأوبئة.

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