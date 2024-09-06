استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب وفقد عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، استهدف منزلاً في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون، ولا يزال العديد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون تفجير مربعات سكنية بأكملها في محيط ميدان دولة وسط الحي، كما شرعت بشق طريق في عمق الخليج 365 السكنية، مما أدى لتدمير مئات المنازل.

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