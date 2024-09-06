زيلينسكي يطلب مزيدا من الأسلحة والسماح بقصف عمق روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين، اليوم الجمعة، على تجاهل "الخطوط الحمراء" والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال لحظة فارقة للقوات الأوكرانية التي شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية.

وخلال مشاركته في "مجموعة اتصال" لحلفاء أوكرانيا في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين في غرب ألمانيا، قال الرئيس الأوكراني "نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا هذه القدرات بعيدة المدى ليس فقط على الأراضي في أوكرانيا، ولكن أيضا على الأراضي الروسية، نعم، حتى تكون روسيا متحمسة للسعي إلى السلام".

وكان حلفاء أوكرانيا، بما في ذلك المورّدَين الرئيسيَين للأسلحة أي الولايات المتحدة وألمانيا، قد وافقوا على استخدام أسلحتهم في ضرب أهداف في الأراضي الروسية في ظروف معيّنة، بينما ما زالوا يظهرون تردّدا بشأن ظروف أخرى خوفا من التصعيد مع موسكو.

وطالب زيلينسكي "بالمزيد من الأسلحة" من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في رامشتاين، عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 250 مليون دولار أميركي، "ما سيسمح بزيادة القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة".

وقال أوستن، خلال افتتاح اجتماع "مجموعة الاتصال"، "تواصل موسكو هجومها في شرق أوكرانيا، خصوصا حول بوكروفك".

من جهتها، أعلنت لندن الجمعة عقدا بقيمة 162 مليون جنيه استرليني (192 مليون يورو) لإرسال 650 صاروخا خفيفا متعدّد المهام وقصير المدى يمكن إطلاقها من مختلف المنصات البرية والبحرية والجوية.

وتعهدت ألمانيا بتزويد كييف بنحو 12 مدفعا إضافيا من طراز "هاوتزر". كما الترمت، الأربعاء، بتسليم ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز Iris-T SLM وتسعة من طراز Iris-T SLS بحلول العام 2025.

في حين، قالت كندا إنها تعتزم إرسال 80840 صاروخ جو-أرض صغير غير مسلح بالإضافة إلى 1300 رأس حربي في الأشهر المقبلة.