الأسير الإسرائيلي ألموج ساروسي يخبر شعبه عن قاتله الحقيقي خلال أسره لدى حماس

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر الأسير الإسرائيلي ألموج ساروسي، في مقطع فيديو مسجل نشرته كتائب القسام قبل قليل، وكشف خلاله ما مر به خلال فترة الأسر لدى حماس، قبل مقتله هو و 5 آخرين في غارة استهدفة موقعه نفذها جيشه .

وقال ألموج ساروسي، أنا وزوجتى اعتقلنا من حفلة ريعيم يوم 7 أكتوبر، ظروفنا صعبة لا يوجد أكل أو ماء والكهرباء غير موجودة، الاستهدافات في كل مكان وكان هدفها أنا وباقي المخطوفين.

ووجه الأسير القتيل ألموج ساروسي، حديثه لحكومة إسرائيل وجيش إسرائيل والأجهزة الأمنية قائلا: في 7 أكتوبر فشلتم وأهملتونا، لأننا طلبنا مساعدة منكم وقتلم ساعدوا أنفسكم، استمريتم بالفشل في الفترة الأخيرة، في عمليات تحرير فاشلة وكاذبة، محاولات كانت ستؤدي لقتلي.

وأردف الأسير ألموج ساروسي: حياتنا وحياة الشعب ليست عبثا، أعيدونا لبيوتنا دون أن تسقط شعرة من رؤوسنا، وهكذا يعرفون أن حياتنا ليست عبثا ويعود الأمن للدولة “حماس”.

الأسير الإسرائيلي القتيل ألموج ساروسي