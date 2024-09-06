تصريحات السفير حسام زكي والجامعة العربية سقف سياسي لا يمكن الاستغناء عنه من أجل وحدة العرب

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد الخليج 365 أبرز تصريحات السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال حوار مفتوح بنقابة الصحفيين، بعنوان "الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، عبر السطور التالية:

الجامعة العربية تتبنى الموقف الفلسطيني باعتباره موقف عربي نستطيع أن نصل به ليصبح قوي.

اننا بحاجة للمزيد من العمل مع الإخوة الليبيين.

أعرب عن ثقته في حكمة القادة الليبيين المخضرمين لوقف التدهور.

الجامعة العربية تعطي الموقف الفلسطيني عمقا في المحافل الدولية.

الوضع العربي الراهن ليس جيداً في ظل تفشي بؤر الصدام والحرب.

المناقشات التي تجري تحت قبة الجامعة العربية تثمرعن مواقف سياسية لدعم القضايا الراهنة.

تدهور الأوضاع في ليبيا مؤشر يدل علي هشاشة العملية السياسية القائمة هناك.

هناك نقاطا مضيئة في الوطن العربي تستحق الإشادة به.

الوضع في السودان يتطلب عملاً أكبر وأكثر كثافة.

الجامعة العربية تعتبر الاتحاد الإفريقي منظمة شقيقة.

الدول العربية ترتبط بعلاقات قوية مع الصين وهي شريك استراتيجي.

العلاقات مع إيران لم تصل بعد إلى مستوى العلاقات العربية التركية.

واستضافت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتى السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حوار مفتوح حول تداعيات الصراع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط والدور الراهن لجامعة الدول العربية.



وفى الحوار الذى اتسم بالصراحة وحضره سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم أكد السفير حسام زكي ، أن الوضع العربي الراهن ليس جيداً ويتسم بسيناريو الصدام والدليل علي ذلك الحرب البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ، فضلاً عن أن الحرب في السودان قائمه أكثر من عام ونصف وذلك نتيجة التطورات التي تشهدها البلاد فضلاً عن المواجهات العسكرية التى تجرى بين حركات المقاومة وحزب الله والحوثيين ضد الكيان الصهيونى وهو ما أدي إلى دفع التوترات في الشرق الأوسط.

وعن دور جامعة الدول العربية الذى يريد البعض أن يقلل منه أكد أنها منظمة تمثل "سقف سياسي" للدول العربية، وأنه لا غنى عن هذا السقف، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية حيث كانت وستبقى دائما تتبني الموقف الفلسطيني ونقل هذا الموقف للمحافل الدولية لإظهار حق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من الانتهاكات ، وهو مايعبر عن موقف سياسى عربى قوى ودائم ومستمر .