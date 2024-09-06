الدفاع التركية: تحييد 35 عنصرًا من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، "تحييد ما لا يقلّ عن 27 عنصرًا من تنظيم "بي كي كي"، في غارات جوّيّة نفّذها سلاح الجو التّركي على معاقل التّنظيم في مناطق متينا، زاب، كارة، هاكورك، قنديل، وأسوس شمال ​العراق​؛ خلال الأيام الأربعة الماضية".

وكشفت في بيان ثان، عن "تحييد 8 عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عمليّة "درع الفرات" شمالي ​سوريا​"، مؤكّدةً "مواصلة القوّات المسلّحة التّركيّة عمليّاتها في المنطقة لغاية تحييد آخر إرهابي". وشدّدت على أنّ "​تركيا​ لن تسمح بإقامة ممرّ إرهابي على حدودها الجنوبيّة".