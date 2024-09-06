"حزب الله": هجوم بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو بمحيط مستوطنة أبيريم

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، والاغتيال الّذي نفّذه في بلدة كفرا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الجمعة، هجومًا جوّيًّا بأسراب من المسيّرات الانقضاضيّة على تموضوعات لقوّات العدو في محيط مستوطنة أبيريم؛ وأصابت أهدافها بدقّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا اليوم أيضًا، مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".
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