"حزب الله": هجوم بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو بمحيط مستوطنة أبيريم

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، والاغتيال الّذي نفّذه في بلدة ‏كفرا، شنّ مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم الجمعة، هجومًا جوّيًّا بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضيّة على تموضوعات لقوّات العدو في محيط مستوطنة أبيريم؛ وأصابت أهدافها بدقّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا اليوم أيضًا، مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".