جال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الموجود في إيطاليا مع وفد مرافق، خلال زيارته لمعهد "CIHEAM Bari"، منظّمة البحر الأبيض المتوسّط لأبحاث الأعمال الزرّاعيّة، على تعاونيّة مدعومة من المعهد تختصّ بقطاع القمح، تعمل على إنتاج وتسويق حبوب القمح ومشتقّاته ومنها الشّعير والذّرة؛ بالإضافة إلى البقوليّات".
وأكّد الحاج حسن "العمل على تطوير القطاع الزّراعي في لبنان في كلّ أقسامه".
مع الإشارة إلى التّعاونيّة الموجودة في غرافيا تحت اسم "سلفيوم"، تضمّ 500 مزارع، تتوزّع أدوارهم حول زراعة الحبوب والبقوليّات وحصادها وتوضيبها. كما تضمّ إهراءات لتجميع الحبوب بسعة 35000 طنّ، الّتي تعمل إدارة مختصّة في التّعاونيّة على تسويقها وبيعها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن جال في تعاونية زراعية بإيطاليا: نعمل على تطوير القطاع الزراعي في لبنان بكل أقسامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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