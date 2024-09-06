قتيل وجريح في حادث سير على طريق رياق- بعلبك الدولية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بوفاة الشاب ح. ا. وإصابة مواطن من عائلة "ط" جراء اصطدام سيارتهما من نوع BMW بأحد أعمدة الكهرباء على طريق رياق- بعلبك الدولية، قرب مفرق بلدة الطيبة. وتولى فريق إسعاف من الصليب الاحمر اللبناني نقلهما إلى مستشفى دار الأمل الجامعي.

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