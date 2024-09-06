خلف: انتخاب رئيس عتيد بدورات متتالية هو السبيل لفتح طريق الانقاذ وانتظام الحياة العامة

أشار النائب ملحم خلف، الى أن "حناجر الناس بُحّت وما وصلت اليكم اصواتهم واوجاعهم ومعاناتهم وصراخهم، اتعلمون ان المخاوف والهموم قضّت مضاجعهم؟ اتعلمون ان تراكم الازمات وعدم معالجتها عكّرا صفو حياتهم؟ اتعلمون ان المناصب هي للخدمة العامة المجانية؟".

وسأل خلف "ما قيمة التمسك بمشروع سلطة وبمناصب والمواطنون يعانون وجعاً متعاظماً؟ لربما لا تسمعون الحقيقة المرّة او ترفضونها او تتنكرون لها: لبنان يخسر قواه الحية ويفرغ من شاباته وشبانه، حتى اولادكم هجروكم".

وأضاف "اما انتم، فتتمسكون بظاهر شرعية تهاوت حتى لم يبق منها ورقة تين: فالوطن من دون رئيس منذ ٦٦٢ يوماً، الوطن من دون حكومة فاعلة فهي مستقيلة منذ ٨٣٨ يوماً، الوطن من دون ادارة عامة، الوطن مشلول بسلطاته كافة، انه يختنق".

وتابع خلف "ايها السادة الزملاء، ان الواجب يفرض تواجدكم الدائم والمستمر داخل المجلس النيابي لانتخاب الرئيس العتيد بدورات متتالية… انه السبيل الى فتح طريق الانقاذ وانتظام الحياة العامة".