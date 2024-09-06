الجيش تسلّم دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية

أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "القيادة تسلّمت دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني، وباشرت توزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".

وأعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون، عن "تقديره العميق لهذه الهبة"، معتبرًا أن "المبادرات المتواصلة من جانب دولة قطر تمثل دعمًا حيويًّا للعسكريين وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها".