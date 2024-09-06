"النشرة": دبابة إسرائيلية استهدفت منزلًا خاليًا في كفرشوبا والدفاع المدني أخمد حريقًا اندلع فيه

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "دبّابة "ميركافا" إسرائيليّة استهدفت أحد المنازل في بلدة كفرشوبا في العرقوب، والدّفاع المدني اللّبناني سارع لإطفاء الحريق الّذي اندلع في المنزل، من دون الإبلاغ عن إصابات لخلوّه من ساكنيه".
وكان قد أفاد في وقت سابق، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف المنطقة الحرجيّة بين مزرعة حلتا وكفرحمام خراج الهبارية في منطقة العرقوب- قضاء حاصبيا، ما أدّى إلى تضرّر عدد من المنازل المجاورة للمناطق المستهدَفة".
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