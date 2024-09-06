النزول بالحد الأدنى للقبول بتخصص فني ملابس جاهزة في مدارس الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، النزول بدرجة القبول بتخصص فني ملابس جاهزة بنظام التعليم والتدريب المزدوج للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2023 /2024 بمجموع 200 درجة فأكثر.

أكد الزملوط، أن هذا القرار تيسيرًا على أولياء الأمور وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية من خلال البرامج التدريبية المهارية التى تؤهلهم للانطلاق نحو سوق العمل الحر .

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كما قرر محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك حتى مواليد 15 ديسمبر 2018؛ استجابةً لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بالسن بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، على أن يبدأ تقديم المستندات بالمدارس المذكورة ولا يتم تحويل التلميذ منها إلا بعد مرور عام دراسي كامل .dualedu.moe.gov.eg