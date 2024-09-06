5 نعوش في مشهد واحد.. تشييع جنازة ضحايا حادث صحراوي أسيوط المروع -فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شيع المئات من أهالي جزيرة الحواتكة التابعة لمركز منفلوط محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي بطريق أسيوط- القاهرة الصحراوي الغربي أعلى محور منفلوط.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا أثناء تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وكان فريق من النيابة العامة بمركز منفلوط، انتقل لمعاينة موقع الحادث الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، والتقاط صور لآثار الحادث بعد رفع السيارة والجرار الزراعي وتسيير حركة الطريق.

يذكر أن اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية الغربي بوقوع حادث تصادم أعلى محور منفلوط ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعي أسفر الحادث عن مصرع كلا من "اسماعيل ع .م" 36 عامًا و"هيثم ص. ج" 18 عامًا ، و"شحاته ع م " 40 عامًا ، و" محمد ع ف" 28 عامًا ، و"مصطفى إ ع" 7 أعوام.

كما أسفر الحادث عن اصابة: "علاء ع ع" 25 عاما، و"هلال ف س" 40 عامًا و "أحمد ح ج" 19عامًا و"علي ج م" 31 عامًا و "عبد النبي ع م " 26 عامًا و"جمعة ر ع" 32 عامًا و"خليل ف ع" 54 عامًا وتم نقل الجثث، والمصابين الى مستشفى منفلوط المركزي .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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