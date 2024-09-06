شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مزاعم نتنياهو وأكاذيبه لن تثني مصر عن دعمها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، عن استنكاره الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول محور فيلادلفيا، والتي تروج لمزاعم كاذبة تهدف إلى تشويه الحقائق والتأثير على الدور التاريخي والحيوي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية.



وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن المحاولات المتكررة من جانب نتنياهو لتشويه الحقائق لن تنجح في تغيير الواقع، ولن تثني مصر عن مواصلة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ، وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بدور محوري وثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد على أن الجهود المصرية المستمرة، سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو الوساطة الدولية، تعكس التزام مصر الثابت بحل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تسعى دائماً لتعزيز الوحدة الفلسطينية ومواجهة كل المخططات التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب زكي عباس، أن الشعب المصري سيظل داعماً وبقوة لقضيته المركزية الأولى، القضية الفلسطينية، وسيواصل العمل مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإحقاق الحق الفلسطيني ودحض كافة المحاولات الرامية لتزييف التاريخ وتغيير الحقائق.