شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الحفنى يلتقي رئيس الطيران المدني السعودي خلال فعاليات معرض مصر الدولي والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، ويأتى هذا اللقاء فى ضوء التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مجال الطيران المدنى.

جاء ذلك فى ضوء مشاركة رؤساء ومسئولى هيئات وسلطات الطيران المدنى من مختلف أنحاء العالم فى فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء ٢٠٢٤ بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من ٣ - ٥ سبتمبر الحالى.

واستعرض وزير الطيران مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الطيران المدنى، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتعلقة بالنقل الجوى.

وأوضح "الحفني" استراتيجية قطاع الطيران المدنى المصرى وأهدافه ومجالات التعاون المستقبلية.

من جانبه، أشاد الوفد السعودى بحسن الاستضافة وبالتنظيم الجيد والدور الكبير الذى تقوم به مصر فى مجال صناعة النقل الجوى بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.



وزير الطيران يلتقي برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية (1)



وزير الطيران يلتقي برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية (2)



وزير الطيران يلتقي برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية (3)



وزير الطيران يلتقي برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية (4)



وزير الطيران يلتقي برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية (5)