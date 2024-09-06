نقلت صحيفة "هآرتس"، صور مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو تظهر قيام الجنود بتكبيل الأسرى الفلسطينيين، لافتةً الى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية تعتبر الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين روتينية".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية، أننا "نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو".
كانت هذه تفاصيل خبر "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي: نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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