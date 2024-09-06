"هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي: نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو

نقلت صحيفة "هآرتس"، صور مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو تظهر قيام الجنود بتكبيل الأسرى الفلسطينيين، لافتةً الى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية تعتبر الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين روتينية".

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية، أننا "نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو".