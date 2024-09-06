"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة الجبين وقذائف فوسفورية على كفركلا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "بلدة كفركلا تتعرّض لقصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفوريّة. كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة أطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي".

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