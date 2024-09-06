افتتاح مبنى فصيلة الدكوانة في قوى الأمن بعد ترميمه وتحديثه بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، إلى أنّ "برعاية المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، جرى افتتاح مبنى فصيلة الدكوانة، الّذي بدأ العمل على ترميمه وتحديثه ضمن إطار مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة في لبنان، المموّل من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت في بيان، أنّه حضر الحفل كلّ من: قائد منطقة جبل لبنان الإقليميّة العميد جهاد الأسمر ممثِّلًا اللّواء عثمان، ممثّل بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان Cedric Pierad، المديرة التّنفيذيّة لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان Ingeborg Zorn، منسّقة مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة كونسويلو نافارو (Consuelo Navaro)، ضابط الارتباط لدى السّفارة الإسبانيّة أنطونيو برنابو (Antonio Bernabeu)، قائد سرية الجديدة العميد محمد فايز عبود، آمر فصيلة الدّكوانة الرّائد عماد الخولي؛ ونائب رئيس بلديّة الدّكوانة جورج صادر.

وذكرت المديريّة أنّ "بعد إزاحة السّتارة عن اللّوحة التّذكاريّة عند مدخل المبنى، وقصّ شريط الافتتاح، تحدّث كلّ من Pierad ونافارو، معربَين عن سعادتهما بضمّ فصيلة الدّكوانة إلى غيرها من قطعات قوى الأمن الّتي تراعي مبادئ حقوق الإنسان والشّرطة المجتمعيّة".

من جهته، شكر العميد الأسمر باسم اللّواء عثمان، كلّ القيّمين على مشروع إعادة ترميم المبنى، وبخاصّة الاتحاد الأوروبي، مثمّنًا "دوره الكبير في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المواطن".

ثمّ جال الحاضرون على أقسام المبنى، مستعرضين المكاتب وغرف التّحقيق ونظارات التّوقيف، الّتي تراعي مبادئ احترام حقوق الإنسان.