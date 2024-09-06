المحكمة الجنائية الدولية أعلنت إسقاط قضية ضد إسماعيل هنية بعد مقتله بطهران في تموز

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن "المدعي العام سحب طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية في الثاني من آب بسبب اغتياله". ولفتت المحكمة، الى أننا "أنهينا إجراءاتنا ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية بعد اغتياله".

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