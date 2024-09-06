70 طفلا في عداد المفقودين بعد حريق في مدرسة في كينيا

أعلن نائب الرئيس الكيني ريجاثي غاتشاغوا، أن "سبعين طفلا ما زالوا في عداد المفقودين بعد حريق في مدرسة في وسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذا على الأقل".

ولفت غاتشاغوا، في حديث للصحافيين خارج أكاديمية هيلسايد إنداراشا في مقاطعة نييري حيث اندلع الحريق أثناء الليل، الى أنه "ما زال لدينا سبعون طفلا في عداد المفقودين، وهذا لا يعني أنهم لقوا حتفهم أو أصيبوا"، مضيفاً "الكلام هو أنهم في عداد المفقودين".

وصباح اليوم، افادت الشرطة الكينية عن "مقتل 17 تلميذا على الأقل بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط البلد".

واشارت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغون، الى أن "هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة".