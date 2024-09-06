غروسي: قلقون حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن |قلقه بشأن سلامة محطتين كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا على التوالي".
ولفت غروسي، خلال اجتماع مع رئيس الوكالة النووية الروسية (روساتوم) أليكسي ليخاتشيف في مدينة كالينينغراد الروسية، الى أنه "لا تزال الأوقات صعبة للغاية".
وأكد أن "وضع مثير للقلق في محطة كورسك الواقعة في منطقة روسية حيث باشرت القوات الأوكرانية هجوما مباغتا في مطلع آب".
وكان غروسي قد زار في نهاية آب محطة كورسك لتقييم الوضع، في حين كانت المعارك تدور بين القوات الروسية والأوكرانية على بعد حوالى خمسين كيلومترا. وأشار إلى أن "المفاعلين العاملين حاليا في الموقع بدون حماية".
وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آب أن "القوات الأوكرانية حاولت قصف الموقع".
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