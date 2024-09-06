أعلنت وزارة الخارجية التركية، "أنّها تلقّت ببالغ الحزن، نبأ مقتل النّاشطة عائشة نور أزغي أيغي (Aysenur Ezgi Eygi)، في محافظة نابلس في الضفة الغربية، على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي"، معربةً عن إدانتها "جريمة القتل الّتي ارتكبتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وشدّدت في بيان، على أنّ "إسرائيل تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهبّ لنجدة الفلسطينيّين، ويكافح ضدّ الإبادة الجماعيّة"، مؤكّدةً أنّ "سياسة العنف هذه لن تجدي نفعًا، وأنّ المؤسّسات الإسرائيليّة ومن يقدّمون لها الدّعم غير المشروط، سيحاسَبون بالتّأكيد أمام المحاكم الدّوليّة".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قُتلت المتضامنة الأميركيّة من أصل تركي، بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في رأسها، في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.
وأوضح مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة، أنّها "وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرّصاص الحي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ"، مشيرًا إلى أنّ "الطّواقم الطّبيّة قدّمت لها إنعاشًا للقلب والرّئتين لدقائق، إلّا أنها استشهدت متأثّرةً بإصابتها الحرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا دانت قتل ناشطة تركية بالضفة: إسرائيل تعمل لإسكات من يهبّ لنجدة الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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