شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للشحن الجوي توقع 3 عقود مع عدد من وكلاء الشحن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوى عن توقيع عقود شحن جوي جديدة خلال فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، حيث وقعت الشركة عقود شحن جوي مع كبرى الشركات العالمية منها شركة "HONG KONG LINK GLOBAL INTERNATIONAL LOGISTICS" لتشغيل رحلات جوية منتظمة على خط سير هونج كونج – ميلانو، كما وقعت الشركة عقداً أخر مع شركة "EL MASRIA CO FOR TRADING" لتشغيل رحلات على خط سير هونج كونج - ماتيجا، وذلك عبر محطتي القاهرة وبانكوك، كما تم توقيع عقد ثالث مع نفس الشركة لتشغيل رحلات على خط سير أوستند - ماتيجا.

وأضافت الشركة في بيان لها، انه بهذه العقود الجديدة، تسعى مصرللطيران للشحن الجوي إلى توسيع وجهاتها العالمية، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الشحن الجوي العالمي، كما تعكس الثقة التى تتمتع بها الشركة من جانب عملائها وشركائها على مستوى العالم.