"mtv": لودريان لمس تبدلاً وحماسةً سعوديَين تجاه الملف الرئاسي في لبنان

أفادت معلومات الـ"mtv"، بأن "لقاء لودريان - العلَولا بحث في الملف الرئاسي وكانت الخلاصة بأن الأمور في غزة لا تزال معقدة وتحتاج إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية".

وكشفت مصادر مشاركة في لقاء الرياض لـ"mtv"، أن "لودريان لمس تبدلاً وحماسةً سعوديين تجاه الملف الرئاسي لم يكونا موجودين في السابق ولودريان لا يزال حتى الساعة في الرياض".

كذلك ذكر مصدر رسمي لبناني لـ"mtv"، أن "الحل مرتبط بغزة ومتى انحلت بغزة بتنحل عنا بالجنوب وبالرئاسة ضمن Package متكامل".