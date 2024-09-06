"أ ف ب": إرجاء الحكم على ترامب في قضية ستورمي دانيالز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة "فرانس برس"، أن "القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، أرجأ الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وبحسب الوكالة، كان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 أيلول بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26 تشرين الثاني.
وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر نفسه.
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