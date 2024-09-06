كشفت مصادر متعدّدة مطّلعة لوكالة "رويترز"، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية والعراق توصّلا إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوّات التّحالف بقيادة الولايات المتّحدة من العراق".
وأوضحت أنّ "الخطّة، الّتي تمّ الاتفاق عليها على نطاق واسع ولكنّها تتطلّب موافقةً نهائيّةً من العاصمتَين وموعدًا للإعلان، تتضمّن مغادرة مئات من قوّات التّحالف بحلول أيلول عام 2025، على أن يغادر الباقون بحلول نهاية عام 2026". وذكرت أنّه "كان من المقرّر في البداية القيام بإعلان رسمي عن الاتفاق قبل أسابيع، ولكن تمّ تأجيل ذلك بسبب التّصعيد الإقليمي المتعلّق بالحرب الإسرائيليّة على غزة، ولتسوية بعض التّفاصيل المتبقّية".
وأعلن مسؤول أميركي كبير لـ"رويترز"، "أنّنا توصّلنا إلى اتفاق، وحاليًّا يتعلّق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"رويترز": واشنطن وبغداد توصلا لتفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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