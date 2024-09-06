"الجديد": تجمع النواب الـ4 الخارجون من التيار قد يطرح مبادرة مؤلفة من أسماء مرشحة للرئاسة

كشفت معلومات "الجديد"، أن "التجمع الذي يعمل عليه النواب الـ4 الخارجون من التيار قد يطرح أيضا مبادرة رئاسية مؤلفة من أسماء مرشحة للرئاسة وذلك بعد إنضمام عدد من النواب المستلقين الى رباعية التيار السابقة".

وذكرت مصادر سياسية لـ"الجديد"، أن "عدداً من المبادرات ستعود الى الواجهة أولها مبادرة النائب غسان سكاف الذي سيبدأ جولته بعد طول غياب من عين التينة".

كذلك كشفت أن "لودريان قرر زيارة بيروت في الأسابيع المقبلة في اللحظة التي ينضج فيها الملف داخليا، وإجتماعه مع نزار العلولا والبخاري في السعودية إيجابي وسيتم التداول داخليا في المرحلة المقبلة بعدة مبادرات تكرس الخيار الثالث".

وأضافت "المهمة الأميركية تهدف إلى الوقف التدريجي للتصعيد على الجبهة اللبنانية وفق سيناريو يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية يفاوض تحت النار ويخرج لبنان من مأزق الحرب الدائرة وفق إتفاق حدودي يرضي الحزب ويوقع عليه رئيس الجمهورية المقبل".

وتابعت "الفريق الأميركي الذي يضم هوكستين حاول خلال اللقاء الأميركي الإسرائيلي الإفتراضي الذي عقد قبل أيام إيجاد ثغرة للدخول الى أي شكل من أشكال الهدنة أو التهدئة في غزة تسمح للملف اللبناني أن يتقدم على مستوى الرئاسة والحدود معاً".