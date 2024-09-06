أدرعي: استهدفنا نحو 50 مبنى عسكريًا وبنية تحتية ومستودع أسلحة بجنوب لبنان خلال أسبوع

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "على مدار الأسبوع المنصرم، تصرّفت قوّات الجيش بوتيرة كبيرة في منطقة يهودا والسامرة والأغوار وفي ​قطاع غزة​ والحدود الشّماليّة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "في جنين وطولكرم ومخيم الفارعة، شنّت قوّات الجيش حملات واسعة، قضت خلالها على نحو 35 مسلّحًا، واعتقلت نحو 45 آخر. كما صادرت عشرات قطع الأسلحة والعبوات النّاسفة، ودمّرت ثلاثة مختبرات أسلحة".

وادّعى أدرعي أنّ "على الحدود الشّماليّة، تمّ استهداف نحو 50 مبنى عسكريًّا وبنيّة تحتيّة ومستودع أسلحة، وتدمير عشرات المنصّات لإطلاق القذائف، الّتي كانت موجّهة نحو منطقة الشّمال".

ولفت إلى أنّ "في قطاع غزة، دمّرت قوّات الجيش أكثر من 40 مبنى، من بينها مجمّعات قيادة وسيطرة تمّ إخفاؤها داخل مدارس وكليّات ومناطق إنسانيّة. كما قضت على أكثر من 100 مسلّح، وعثرت على عدة فتحات أنفاق".