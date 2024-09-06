هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لا صفقة بالأفق لأن كل جانب يرى الآخر غير راغب بالتوصل لاتفاق

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وأجنبية، أن "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل جدا، وواشنطن والوسطاء يحاولون إيجاد صيغة مناسبة لمقترح التسوية".

وكشفت الهيئة، أن "القناعة تتعزز لدى إدارة بايدن بأنه لا حماس ولا نتنياهو يريدون إبرام صفقة تبادل"، لافتةً الى أن "حماس تطالب بإطلاق عدد الأسرى نفسه رغم انخفاض عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء".

وذكرت أن "لا صفقة في الأفق لأن كل جانب يرى الآخر غير راغب في التوصل إلى اتفاق"، معتبرةً أن "إسرائيل لم تبذل ما في وسعها لتجنب تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق".