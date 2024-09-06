مسؤول إثيوبي يكشف كيف تم إنقاذ سد النهضة من الفشل؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أشابير بالتشا، إن سد النهضة وصل إلى مرحلته النهائية بسبب إجراءات التحسين السريعة التي تم اتخاذها في السنوات الماضية.

وأضاف بالتشا، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الجمعة، أنه قبل عمليات التغيير كان مشروع السد على وشك الفشل والانهيار، لكنه الآن بدأ في توليد أكثر من 1000 ميغاوات من الكهرباء.

وأوضح المسؤول الإثيوبي، أن جهود إنقاذ السد تمت من خلال تغيير إدارة المشروع، معتبرا أن مشروع السد دليل على إمكانية التغلب على التحديات.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأسبوع الماضي، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100% بحلول شهر ديسمبر المقبل، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي.