الأمم المتحدة: أكثر من 1000 أسرة بجنين نزحت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 1000 أسرة في مدينة جنين قد نزحت من منازلها نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وذكر المتحدث أن العملية العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير واسع النطاق في المناطق السكنية، مما أجبر العائلات على الفرار بحثًا عن الأمان في أماكن أخرى. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في المدينة قد تدهور بشكل كبير، مع ارتفاع أعداد المشردين والمتضررين من العملية العسكرية.

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين. وأكد أن المنظمة الدولية تعمل على تقييم الوضع وتقديم الدعم اللازم للنازحين، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من معاناة السكان المدنيين في جنين.

مسؤول إسرائيلي يكشف عن بدء واشنطن في النظر بصفقة أحادية للإفراج عن الرهائن الأمريكيين

أفادت صحيفة "التلغراف" أن مسؤولًا إسرائيليًا كشف أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في النظر في صفقة أحادية للإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين.

وأوضح المسؤول أن المفاوضات الجارية تركز على التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن الرهائن، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأزمات التي تشمل مواطنيها في الخارج.

وأشار المسؤول إلى أن الصفقة المحتملة قد تشمل تقديم تنازلات معينة أو اتفاقات خاصة، ولكن التفاصيل الدقيقة لم تُفصح بعد. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين لضمان تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متزايدة، مما يسلط الضوء على أهمية العمل الدبلوماسي المكثف لإنهاء الأزمات الإنسانية وحماية المواطنين الأمريكيين.