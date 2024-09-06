واشنطن قد تفرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية في "المعركة" ضدها

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تكون بصدد فرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية في سياق ما وصفته بـ"المعركة" ضد هذه الوسائل. وقد أشار منتقدو العقوبات الأمريكية إلى أن هذه الخطوات تثير تساؤلات حول حرية التعبير، وقد تشير إلى محاولات من قبل إدارة بايدن للرقابة على المحتوى الروسي والداعم لروسيا.

في 4 سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا، بالإضافة إلى نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف، والموظفة يلينا أفاناسييفا.

كما تعمل وزارة الخارجية على تشديد قواعد العمل المتعلقة بمجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية وهياكلها التأسيسية، بحيث يتم تصنيفها كمكاتب تمثيل أجنبية، مما يتطلب إخطار الوكالة بالموظفين والممتلكات الأمريكية وفقًا لقانون البعثات الأجنبية.

وفي تعليق له، قال فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، إن العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك قناة RT، قد تعود إلى مخاوف الديمقراطيين من احتمالية فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجمات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية هي نتيجة لعمليات مدروسة بعناية من قبل الهيئات الأمنية الأمريكية. وأضافت زاخاروفا أن موسكو حذرت من احتمالية فرض عقوبات جوابية ضد وسائل الإعلام الأمريكية رداً على الإجراءات الجديدة ضد مجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية.

مسؤولين اسرائيليين احتمال إبرام صفقة ضئيل في الوقت الراهن

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين قد أعربوا عن تشاؤمهم بعد انتهاء الجلسة الأمنية الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وأوضحت التقارير أن الجلسة خلصت إلى أن احتمال إبرام صفقة في الوقت الراهن يبدو ضئيلاً.

وأفادت المصادر أن المسؤولين المعنيين ناقشوا خلال الجلسة القضايا الأمنية الحساسة واستراتيجيات التعامل مع الأزمات الحالية، لكن لم يتم التوصل إلى توافق واضح بشأن صفقة محتملة. وأشارت إلى أن الخلافات السياسية والتعقيدات الأمنية قد أسهمت في تقليص فرص التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

وأضافت القناة أن هذا الوضع يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الإسرائيلية في تحقيق تقدم ملموس في ملفات سياسية وأمنية معقدة، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول كيفية معالجة الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.