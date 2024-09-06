البنتاجون: لا نعتزم الإعلان عن خطوات محددة لسحب القوات الأمريكية بالعراق حاليا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤول في البنتاغون أنهم على دراية بالتقارير الإعلامية التي تناولت الخطط المحتملة لسحب القوات الأمريكية من العراق، إلا أنهم غير مستعدين للإفصاح عن أي تفاصيل أو مواعيد محددة في الوقت الراهن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى: "نحن على علم بهذه التقارير، ولكننا في الوقت الحالي غير مستعدين للإعلان عن أي خطوات ملموسة."

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت سابقًا تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والعراق قد توصلتا إلى اتفاق بشأن الانسحاب التدريجي لقوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، من العراق خلال عامي 2025 و2026.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية في منتصف الشهر الماضي أن بغداد قررت تأجيل الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب "التطورات الأخيرة."

واشنطن قد تفرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية في "المعركة" ضدها

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تكون بصدد فرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية في سياق ما وصفته بـ"المعركة" ضد هذه الوسائل. وقد أشار منتقدو العقوبات الأمريكية إلى أن هذه الخطوات تثير تساؤلات حول حرية التعبير، وقد تشير إلى محاولات من قبل إدارة بايدن للرقابة على المحتوى الروسي والداعم لروسيا.

في 4 سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا، بالإضافة إلى نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف، والموظفة يلينا أفاناسييفا.

كما تعمل وزارة الخارجية على تشديد قواعد العمل المتعلقة بمجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية وهياكلها التأسيسية، بحيث يتم تصنيفها كمكاتب تمثيل أجنبية، مما يتطلب إخطار الوكالة بالموظفين والممتلكات الأمريكية وفقًا لقانون البعثات الأجنبية.

وفي تعليق له، قال فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، إن العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك قناة RT، قد تعود إلى مخاوف الديمقراطيين من احتمالية فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجمات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية هي نتيجة لعمليات مدروسة بعناية من قبل الهيئات الأمنية الأمريكية. وأضافت زاخاروفا أن موسكو حذرت من احتمالية فرض عقوبات جوابية ضد وسائل الإعلام الأمريكية رداً على الإجراءات الجديدة ضد مجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية.