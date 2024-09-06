هآرتس: صور مسربة من سجن مجدو تكشف عن ممارسات تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت صحيفة "هآرتس" عن صور مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو تظهر تفاصيل مروعة عن ممارسات التعذيب والإذلال التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون ، تُظهر الصور قيام الجنود بتكبيل الأسرى بشكل قسري واستخدام الكلاب لإذلالهم، مما يعكس انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

وفقًا للصور المسربة، فإن الإجراءات التي تُتخذ ضد الأسرى الفلسطينيين تشمل معاملة مهينة وغير إنسانية، مما يثير قلقًا كبيرًا حول الظروف التي يُحتجز فيها هؤلاء الأسرى.

في رد فعل على هذه الصور، صرحت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن الإجراءات المتبعة تعتبر روتينية وضرورية لضمان الأمن. وأضاف مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية أن "الوكالة على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو"، ولكنها لم تُفصح عن تفاصيل حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلات.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لتحسين ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.

https://x.com/HaYatElYaMaNi/status/1832087261959053522

رويترز: مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف عن الأنشطة الأجنبية لتأثير الانتخابات

كشف مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية، في تصريحات حصرية لوكالة رويترز،اليوم ، أن روسيا تُعتبر الآن "أكثر خصم أجنبي نشاطًا" في محاولاتها للتأثير على الانتخابات الأمريكية. وأوضح المسؤول أن روسيا ما زالت تستمر في استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب للتدخل في العملية الانتخابية.

وأضاف المسؤول أن إيران قد زادت من نشاطها في هذا المجال بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مكثفة جهودها للتأثير على الانتخابات الأمريكية. وأشار إلى أن إيران تُعزز استراتيجياتها للتأثير على الرأي العام الأمريكي وتوجيهه بما يتماشى مع مصالحها.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن الصين تركز بشكل خاص على التأثير على عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأوضح أن الصين تسعى إلى التأثير على الإجراءات الانتخابية والتأثير على نتائج الانتخابات من خلال استراتيجيات متعددة.

وأبرز المسؤول أن هذه الأنشطة الأجنبية تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الانتخابي، وأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعمل بجد لمواجهة هذه التهديدات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

فتح: جريمة قتل للناشطة الأمريكية تكشف النزعة الإجرامية لمنظومة الاحتلال

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشدة جريمة قتل المتضامنة الأمريكية عائشة أيزنكي، التي لقيت حتفها أثناء نشاطها التضامني مع الشعب الفلسطيني في جبل صبيح، جنوب نابلس ، وأكدت الحركة أن هذه الجريمة تكشف عن النزعة الإجرامية والإرهابية لمنظومة الاحتلال الاستعماري وجيشه، الذي يتجاهل أبسط الضوابط الإنسانية والأخلاقية.

وأضافت فتح في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن قتل أيزنكي يأتي في سياق الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ضمن حرب إبادة منهجية منذ السابع من أكتوبر. وشدد البيان على أن سجل الاحتلال مليء بالاعتداءات على المتضامنين مع حقوق الفلسطينيين، مما يعكس الطابع الفاشي للنظام الذي يرتكب المجازر دون محاسبة.

ودعت فتح الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تقييم موقفها الداعم للاحتلال، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه اختبارًا حاسمًا بشأن دعمها العسكري والسياسي للمنظومة التي تقتل مواطنيها. وتساءلت الحركة عن موقف الإدارة الأمريكية التي تزود جيشًا يقتل مواطنيها، معتبرة أن أيزنكي شهيدة للحق والإنسانية.

وفي ختام البيان، وجهت حركة فتح تحية إجلال وإكبار لروح الشهيدة أيزنكي، التي ضحت بحياتها من أجل حرية الشعب الفلسطيني. كما قدمت التحية لكافة المتضامنين من شعوب العالم، معبرة عن تقديرها للدور الأخلاقي والضمير الجمعي الذي يعزز من مكانة القضية الفلسطينية ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.