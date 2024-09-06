إسبانيا تعلن عن إرسال فوري لمنظومة "هوك" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، يوم الجمعة، عن إرسال شحنة فورية من بطاريات "هوك" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة الإسبانية.

وذكر البيان: "أعلنت الوزيرة روبلز عن الإرسال الفوري لمنظومة متكاملة لإطلاق صواريخ 'هوك' للدفاع الجوي."

كانت وزارة الدفاع الإسبانية قد أفادت في يوليو الماضي بأن البلاد قد ترسل أنظمة صواريخ "هوك" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا في وقت مبكر من عام 2024.

في السياق ذاته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو الماضي أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردًا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وقال بوتين: "إذا كان البعض يعتقد أن من الممكن توريد الأسلحة إلى مناطق النزاع لتهديد أراضينا، فلماذا لا يكون من حقنا أن نورد أسلحة مشابهة لتلك المناطق التي تستهدف مواقع حساسة في الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات ضد روسيا."

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية. وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، ليس فقط من خلال إرسال الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع جهود التسوية ولن يسهم في المفاوضات، بل سيؤدي إلى تأثير سلبي.

البنتاغون: لا نعتزم الإعلان عن خطوات محددة لسحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت الحالي

أعلن مسؤول في البنتاغون أنهم على دراية بالتقارير الإعلامية التي تناولت الخطط المحتملة لسحب القوات الأمريكية من العراق، إلا أنهم غير مستعدين للإفصاح عن أي تفاصيل أو مواعيد محددة في الوقت الراهن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى: "نحن على علم بهذه التقارير، ولكننا في الوقت الحالي غير مستعدين للإعلان عن أي خطوات ملموسة."

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت سابقًا تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والعراق قد توصلتا إلى اتفاق بشأن الانسحاب التدريجي لقوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، من العراق خلال عامي 2025 و2026.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية في منتصف الشهر الماضي أن بغداد قررت تأجيل الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب "التطورات الأخيرة."