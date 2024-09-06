البيت الأبيض: نطالب بتحقيق في حادث المواطنة الأمريكية بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تبذل جهودًا مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكداً أن الرئيس جو بايدن يضع أولوية قصوى لسلامة الأمريكيين وحمايتهم ، وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن ملتزم بإنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن، مشدداً على أن إدارة بايدن تتابع عن كثب التحقيق في حادث مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث: "يجب أن نعرف بدقة ما حدث للمواطنة الأمريكية في الضفة الغربية. نحن نعمل على مدار الساعة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونرفض الدخول في التكهنات. نطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وسنتصرف وفقًا للمعلومات التي سنتلقاها من الجانب الإسرائيلي."

وأضاف: "سلامة الأمريكيين وحمايتهم هي أولوية قصوى للرئيس بايدن. نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب بإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث لضمان محاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج التي ستظهرها التحقيقات."

حماس: ممارسات الاحتلال في سجن مجدو تعكس حجم الحقد تجاه الفلسطينيين

أدانت حركة حماس بشدة ممارسات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية التي تهدف إلى إذلال الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو، ووصفتها بأنها تعبير عن حجم الحقد الذي يكنه الاحتلال تجاه الفلسطينيين. واعتبرت الحركة أن هذه الجرائم تأتي في إطار السياسات الوحشية للاحتلال التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وقالت حماس في بيان لها: "الجرائم المرتكبة ضد الأسرى في سجن مجدو تعكس حجم الحقد والكراهية الذي يكنه الاحتلال تجاه الفلسطينيين. ممارسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهي جزء من سياسة متعمدة لإذلال الأسرى الفلسطينيين."

ودعت حماس المؤسسات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لوقفها. وأكدت الحركة على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، مشددة على ضرورة توفير حماية لهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وول ستريت جورنال: إيران ترسل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن إيران قد أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، في خطوة يُعتقد أنها ستمنح روسيا ميزة قوية في الصراع الدائر بأوكرانيا.

وأوضح المسؤولون أن هذه الإمدادات العسكرية من إيران تأتي في وقت حساس، حيث تسعى روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة القوات الأوكرانية. وتعتبر الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إضافة استراتيجية هامة للترسانة الروسية، مما قد يؤثر بشكل كبير على الديناميات العسكرية في الصراع.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق التعاون العسكري بين طهران وموسكو، مما يثير القلق بشأن تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. كما أن هذا التعاون قد يغير من قواعد اللعبة في الصراع الأوكراني، مع توفير روسيا بأسلحة قد تعزز قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة وفعالة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد التوترات في الصراع الأوكراني وتعقيد المشهد العسكري، حيث تستمر روسيا في تعزيز قدراتها الهجومية بينما تواجه دعمًا متزايدًا من حلفائها.