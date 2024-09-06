وول ستريت جورنال: إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن إيران قد أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، في خطوة يُعتقد أنها ستمنح روسيا ميزة قوية في الصراع الدائر بأوكرانيا.

وأوضح المسؤولون أن هذه الإمدادات العسكرية من إيران تأتي في وقت حساس، حيث تسعى روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة القوات الأوكرانية. وتعتبر الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إضافة استراتيجية هامة للترسانة الروسية، مما قد يؤثر بشكل كبير على الديناميات العسكرية في الصراع.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق التعاون العسكري بين طهران وموسكو، مما يثير القلق بشأن تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. كما أن هذا التعاون قد يغير من قواعد اللعبة في الصراع الأوكراني، مع توفير روسيا بأسلحة قد تعزز قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة وفعالة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد التوترات في الصراع الأوكراني وتعقيد المشهد العسكري، حيث تستمر روسيا في تعزيز قدراتها الهجومية بينما تواجه دعمًا متزايدًا من حلفائها.

إسبانيا تعلن عن إرسال فوري لمنظومة "هوك" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، يوم الجمعة، عن إرسال شحنة فورية من بطاريات "هوك" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة الإسبانية.

وذكر البيان: "أعلنت الوزيرة روبلز عن الإرسال الفوري لمنظومة متكاملة لإطلاق صواريخ 'هوك' للدفاع الجوي."

كانت وزارة الدفاع الإسبانية قد أفادت في يوليو الماضي بأن البلاد قد ترسل أنظمة صواريخ "هوك" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا في وقت مبكر من عام 2024.

في السياق ذاته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو الماضي أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردًا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وقال بوتين: "إذا كان البعض يعتقد أن من الممكن توريد الأسلحة إلى مناطق النزاع لتهديد أراضينا، فلماذا لا يكون من حقنا أن نورد أسلحة مشابهة لتلك المناطق التي تستهدف مواقع حساسة في الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات ضد روسيا."

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية. وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، ليس فقط من خلال إرسال الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع جهود التسوية ولن يسهم في المفاوضات، بل سيؤدي إلى تأثير سلبي.