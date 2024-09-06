السجن 9 سنوات لرجل أشعل النار في فندق يؤوي مهاجرين ببريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات على توماس بيرلي، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد إدانته بإشعال النار خارج فندق يؤوي مئات من طالبي اللجوء في روثرهام، بالإضافة إلى هجومه على الشرطة باستخدام مفرقعات حارقة خلال أعمال شغب.

قضت محكمة شيفيلد كراون بهذا الحكم الذي يعد الأطول حتى الآن ضد متهم في سلسلة من أعمال العنف التي اندلعت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أغسطس الماضي. وأفاد الشهود بأن 22 من موظفي الفندق كانوا محاصرين في غرفة، و"اعتقدوا أنهم سيموتون حرقًا" بينما كان الدخان يتسرب عبر المبنى الذي كان يضم أيضًا أكثر من 200 طالب لجوء.

في 4 أغسطس، قام مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف البريطانيين بإشعال النار في الفندق الذي كان يستخدم لإيواء المهاجرين.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا 685 ألف شخص إضافي في عام 2023، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل في العام السابق الذي بلغ 764 ألف شخص.

الأمم المتحدة: أكثر من 1000 أسرة في جنين نزحت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 1000 أسرة في مدينة جنين قد نزحت من منازلها نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وذكر المتحدث أن العملية العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير واسع النطاق في المناطق السكنية، مما أجبر العائلات على الفرار بحثًا عن الأمان في أماكن أخرى. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في المدينة قد تدهور بشكل كبير، مع ارتفاع أعداد المشردين والمتضررين من العملية العسكرية.

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين. وأكد أن المنظمة الدولية تعمل على تقييم الوضع وتقديم الدعم اللازم للنازحين، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من معاناة السكان المدنيين في جنين.