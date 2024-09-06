مصادر طبية: 33 شهيدًا في القصف المتواصل على غزة منذ فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام العربية بأن عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 33 شهيدًا.

وذكرت المصادر أن القصف العنيف الذي استهدف مناطق متعددة في القطاع أسفر عن مقتل المدنيين وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة، مما يفاقم من معاناة السكان في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الفرق الطبية تعمل بجدية لتقديم الرعاية للمصابين في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن القصف قد تسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وتأتي هذه التصعيدات في وقت يشهد فيه الوضع في قطاع غزة تدهورًا كبيرًا، وسط مطالبات دولية بوقف فوري للأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

هآرتس: صور مسربة من سجن مجدو تكشف عن ممارسات تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين

نقلت صحيفة "هآرتس" عن صور مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو تظهر تفاصيل مروعة عن ممارسات التعذيب والإذلال التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون. تُظهر الصور قيام الجنود بتكبيل الأسرى بشكل قسري واستخدام الكلاب لإذلالهم، مما يعكس انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

وفقًا للصور المسربة، فإن الإجراءات التي تُتخذ ضد الأسرى الفلسطينيين تشمل معاملة مهينة وغير إنسانية، مما يثير قلقًا كبيرًا حول الظروف التي يُحتجز فيها هؤلاء الأسرى.

في رد فعل على هذه الصور، صرحت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن الإجراءات المتبعة تعتبر روتينية وضرورية لضمان الأمن. وأضاف مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية أن "الوكالة على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو"، ولكنها لم تُفصح عن تفاصيل حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلات.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لتحسين ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.

رويترز: مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف عن الأنشطة الأجنبية لتأثير الانتخابات

كشف مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية، في تصريحات حصرية لوكالة رويترز،اليوم ، أن روسيا تُعتبر الآن "أكثر خصم أجنبي نشاطًا" في محاولاتها للتأثير على الانتخابات الأمريكية. وأوضح المسؤول أن روسيا ما زالت تستمر في استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب للتدخل في العملية الانتخابية.

وأضاف المسؤول أن إيران قد زادت من نشاطها في هذا المجال بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مكثفة جهودها للتأثير على الانتخابات الأمريكية. وأشار إلى أن إيران تُعزز استراتيجياتها للتأثير على الرأي العام الأمريكي وتوجيهه بما يتماشى مع مصالحها.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن الصين تركز بشكل خاص على التأثير على عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأوضح أن الصين تسعى إلى التأثير على الإجراءات الانتخابية والتأثير على نتائج الانتخابات من خلال استراتيجيات متعددة.

وأبرز المسؤول أن هذه الأنشطة الأجنبية تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الانتخابي، وأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعمل بجد لمواجهة هذه التهديدات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.