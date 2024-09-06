المعاينة كشفت أسبابه.. 25 صورة لحريق عقار الورديان في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تبريد موقع الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الجمعة، بشقة سكنية ومحل أحذية بعقار فى منطقة الورديان التابعة لحي غرب الإسكندرية.

وكان الحريق، أسفر عن إصابة 19 مواطنًا، معظمهم باختناقات، وجرى نقل 10 مصابين باختناقات إلى مستشفى رأس التين العام، ومصاب باختناق إلى مستشفى كرموز، ومصابين اثنين بحروق إلى المستشفى الأميري الجامعي، فيما جرى علاج 6 مصابين باختناقات في موقع الحادث.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع صينية الورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول ومحل أحذية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، وتصاعد ألسنة النيران والدخان إلى السماء، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.

ونجحت 5 سيارات إطفاء عملية في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما تواجدت 9 سيارات إسعاف في موقع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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