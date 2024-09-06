عثر عليها بالطابق الأخير.. وفاة سيدة في حريق عقار الورديان بالإسكندرية -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف بالإسكندرية، جثة سيدة عُثر عليها في الطابق الخامس بعقار الورديان الذي اندلع به حريق هائل مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا.

ووفقا لمصدر طبي، فإن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر - جارِ تحديد هويتها- وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع صينية الورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول ومحل أحذية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، وتصاعد ألسنة النيران والدخان إلى السماء، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.

ونجحت 5 سيارات إطفاء عملية في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما تواجدت 9 سيارات إسعاف في موقع الحادث.

وأسفر الحريق عن إصابة 19 مواطنًا، معظمهم باختناقات، إذ جرى نقل 10 مصابين باختناقات إلى مستشفى رأس التين العام، ومصاب باختناق إلى مستشفى كرموز، ومصابين اثنين بحروق إلى المستشفى الأميري الجامعي، فيما جرى علاج 6 مصابين باختناقات في موقع الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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