شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح التحالف الوطنى فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة محاورها التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021، حيث استخدم كافة أدواته لتحقيق ذلك من خلال تعزيز حماية حقوق الإنسان والتي ظهرت في العديد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها.

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم الدعم والخدمات للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، لتوفير الدعم الكامل للمواطن لتخفيف أعباء الحياة، ولتحقيق تنمية المناطق الريفية وتقديم حزمة من الخدمات والمنح والدعم لأهالي المحافظات بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يُعَدّ التحالف الوطني من أبرز المبادرات التي تسعى لدعم الشباب في مجال العمل ومحاربة البطالة، وتهدف لتوفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويركز التحالف على توفير برامج تدريبية وتطويرية تساعد الشباب لدخول سوق العمل، حيث يتم تزويدهم بالمهارات اللازمة والمطلوبة في القطاعات المتنامية.

يعمل التحالف أيضًا على تسهيل إجراءات الحصول على وظائف من خلال إطلاق منصات إلكترونية تجمع بين أصحاب العمل والشباب الباحثين عن فرص عمل، كما يُقدّم التحالف دعمًا ماليًا ومعنويًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على توظيف الشباب وتقليل نسب البطالة.