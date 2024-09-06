شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى وفدا من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) برئاسة بيل جرينولدز، الملحق الحكومي لإدارة أمن النقل الأمريكية لشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٤، حيث تأتى تلك الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة في مجال أمن الطيران.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سامح الحفني الإجراءات الأمنية الشاملة المُطبقة في المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتطوير وتعزيز منظومة الأمن بالمطارات، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال ، وتأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات ووفقًا للمعايير الدولية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية للاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال؛ حيث تم الاتفاق على تعزيز تجربة المسافرين ورفع مستوى الأمن في مطار القاهرة الدولي من خلال إمكانيه تطوير نقاط التفتيش .

كما ناقش الجانبان أهمية العمل على إنشاء مركز إقليمي بالقاهره لتدريب الكشافين على أحدث الأجهزه المزوده بأحدث التقنيات فى مجال امن الطيران ، مما يعزز من القدرات الأمنية في المنطقة العربيه والافريقية .

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل المستمر وتعزيز التعاون الفعال بما يساهم في تطوير منظومة أمن الطيران ويحقق أعلى مستويات الأمان للمسافرين وفقًا لأعلى المعايير الدولية.