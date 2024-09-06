هبوط اضطراري لطائرة هندية في مطار أرضروم التركي بسبب تحذير من وجود قنبلة فيها

هبطت طائرة ركّاب تابعة لخطوط "فيستارا- Vistara" الجوّيّة الهنديّة بشكل اضطراري في مطار أرضروم شرقي ​تركيا​، بعد تحذير من وجود قنبلة فيها.

وأعلنت الشّركة، أنّه "تمّ تحويل الرّحلة رقم "يو كي 27" المتّجهة من مومباي إلى فرانكفورت، إلى تركيا (مطار أرضروم) لأسباب أمنيّة، وهبطت بسلام".

من جهته، أوضح حاكم محافظة أرضروم مصطفى تشفتشي، أنّ 247 شخصًا من الرّكاب وأفراد الطّاقم كانوا على متن الطّائرة، وأنّ جميع الفرق المعنيّة موجودة في الميدان، وتمّ اتخاذ الإجراءات الأمنيّة داخل الطّائرة وحولها.

وأشار إلى إغلاق المجال الجوي لأرضروم أمام الرّحلات الجوّيّة، مؤكّدًا أنّه تمّ إنزال الرّكاب من الطّائرة وتفتشيهم بشكل فردي، قبل السّماح لهم بدخول مبنى المطار، فيما قام فريق الكشف عن المتفجّرات بتفتيش الطّائرة وعنبر الأمتعة.

وكانت قد أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أنّه عُثر أثناء الرّحلة على منديل ورقي على المرحاض، مكتوب عليه "قنبلة على متن الطّائرة".