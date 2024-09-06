الخزانة الأميركية أعلنت استعادة 1,3 مليار دولار من دافعي الضرائب الأثرياء

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن "الوزارة جمعت 1,3 مليار دولار من دافعي الضرائب الأثرياء منذ أواخر العام 2023، في إطار الجهود الرامية لضمان دفع الأشخاص ذوي الدخل المرتفع الضرائب المترتّبة عليهم".

وأوضحت يلين، أنه "وفي عهد الإدارة السابقة، مع تراجع معدلات مراجعة حسابات دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع، ازدادت حصة تدقيق حسابات دافعي الضرائب الذين يحصلون على دخل أقل من 200 ألف دولار"، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولفتت الى أن "في عام 2019، أشارت التقديرات إلى أن أثرى واحد في المئة من الأميركيين كانوا مدينين بأكثر من خُمس الضرائب غير المدفوعة، ما ترك الأميركيين العاديين لتحمّل العبء".

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة، اليوم الجمعة، أنه "منذ أطلق المسؤولون مبادرة أواخر 2023 لملاحقة الأشخاص الأعلى دخلا الذين لم يسددوا ديونهم الضريبية المعترف بها، قام حوالى 80 في المئة من 1600 مليونير بعملية الدفع".

وبين العامين 2010 و2018، تراجع معدل مراجعة الحسابات بالنسبة لأصحاب الملايين بثمانين في المئة، وفق مقتطفات خطاب يتوقع بأن تلقيه.